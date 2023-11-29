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البنتاغون تكشف: وجهنا 4 ضربات لجماعات مرتبطة إيران

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بغداد - ياسين صفوان - وأوضح المسؤول في "البنتاغون"، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه: "وجهّنا أربع ضربات ضد جماعات إيرانية في المنطقة وقضينا على 15 شخصا في الآونة الأخيرة وقد لا نقف عند هذا الحد".

وأضاف: "نحذر من أي سوء حسابات قد يؤدي إلى انزلاق عسكري في المنطقة ونحن لا نرغب بذلك".


وأردف: "واشنطن تحتفظ بحق الرد والدفاع عن النفس ضد أي نشاط إيراني بما فيه جماعة الحوثيين في اليمن".

وتابع المسؤول الأمريكي: "لا نعرف وجهة الصاروخ الذي أطلقه الحوثيون والتحقيق جار لمعرفة ما إذا كان مسيرة مفخخة"، وقال إن "سفينة حربية أمريكية اعترضت صاروخا أطلقه الحوثيون من داخل اليمن مقابل البحر الأحمر".

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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