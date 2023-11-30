انت الان تتابع خبر شرطة المحتوى الهابط تعتقل "عصفورة بغداد" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر لـ الخليج 365، أن "القوات الامنية القت القبض على المطربة (تيسير) صاحبة لقب "عصفورة بغداد" استنادا لمذكرة قبض صادرة بحقها من قبل لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية".

وظهرت تيسير مؤخرا في مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي اتهما البعض فيه بالقيام بحركات "مبتذلة"، وإيحاءات أثارت انتقاد مدونين.



وشنت وزارة الداخلية العراقية ومجلس القضاء الأعلى منذ مطلع العام 2023 حملة لملاحقة من اتهمتهم بنشر "محتوى هابط" في وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى إثر ذلك صدرت مذكرات قبض وأحكاماً بالسجن بحق العديد من أولئك الذين ينشرون لمثل هكذا محتوى