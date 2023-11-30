انت الان تتابع خبر قرابة الـ 4 مليون حبة كبتاغون.. ضبط عملية تهريب كبيرة بمرفأ بيروت والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مولوي ان "عملية ضبط كبيرة قامت بها شعبة مكافحة المخدرات في الجمارك لحوالي 3 ملايين ونصف المليون حبة كبتاغون معدّة للتهريب بأصابع من السيليكون من مرفأ بيروت إلى نيجيريا كوجهة أولى".

وأكد مولوي "توقيف أحد المتورطين، سوري الجنسية"، مشيرا الى ان "التحقيقات مستمرة في مكتب مكافحة المخدرات المركزي بقوى الأمن".

