انت الان تتابع خبر ديالى.. تشكيل لجنة عليا للتحقيق بملابسات حادثة العمرانية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قيادة العمليات المشتركة ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن قيس المحمداوي فجر اليوم الجمعة محافظة ديالى يرافقه قائد القوات البرية وعدد من ضباط هيئة ركن القيادة للوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع مساء أمس الخميس في المحافظة وراح ضحيته عدد من الأبرياء".وفور وصول نائب قائد العمليات المشتركة قيادة عمليات ديالى، عقد اجتماعاً أمنياً مع القيادات والاجهزة الامنية شدد من خلاله على تعقب الجناة والقصاص منهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بأرواح العراقيين، وفقا للبيان.

كما أكد نائب قائد العمليات المشتركة، تشكيل لجنة عليا للتحقيق بملابسات هذه الفعلة النكراء وتقديم مرتكبي هذا الحادث الغادر الى العدالة، مشيراً أن دماء العراقيين لا يمكن التهاون معها وان قواتنا الأمنية ستلاحق هؤلاء الذين أقدموا على هذا الفعل الجبان".

وحضر المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة، مجلس العزاء الذي اقيم على ارواح الضحايا وقدم واجب العزاء للأهالي، مشيدا بصبر وحكمة ذوي الضحايا وعشائرهم النبيلة الكريمة التي وقفت ضد الارهاب وواجهته وحمت مناطقها ودافعت عن العراق في معركة الكرامة والبسالة.

من جهة أخرى، تفقد المحمداوي مكان الحادث ومقترباته واطلع على التفاصيل المتعلقة بالجريمة الارهابية

واشار نائب قائد العمليات المشتركة الى ان الاوامر والتوجيهات قضت بتهيئة وتوفير طائرة اسعاف من موارد قيادة طيران الجيش لنقل الحالات الطارئة والحرجة من مستشفى بعقوبة الى مشافي العاصمة بغداد.