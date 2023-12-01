انت الان تتابع خبر عدسة السومرية تتجول في سوق الجمعة الشعبي بالبصرة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسوق الجمعة من الاسواق القديمة التي تقام في محافظة البصرة ويشمل جميع المواد للبيع فيه ويأتي مئات الناس لغرض البيع والشراء والترفيه.

وبحسب أهالي البصرة، فان السوق يفتح يوم الجمعة فقط ويرتاده افراد من جميع المحافظة بل ومن بعض المحافظات وبعض القادمين من الدول القريبة لزيارة اقربائهم، لما يتمتع بتنوع البضائع المعروضة فيه من عدد وادوات منزلية وصحية وملابس واحذية ومن اكسسوارات السيارات ومن انواع الحيوانات والطيور وغير ذلك الكثير.