انت الان تتابع خبر جيسون ستاثام يزور جامع بالأمارات.. وزوجته بـ"العباءة والحجاب" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووثق نجم هوليوود البريطاني مقتطفات من رحلته إلى أبوظبي، التي تواجد فيها منذ أيام لحضور بعض الفعاليات.

ونشر ستاثام عبر حسابه في إنستغرام مجموعة صور رفقة زوجته العارضة روزي هنتنغتون وايتلي، خلال جولتهما في جامع الشيخ زايد الكبير.



وظهرت زوجة ستاثام داخل ثالث أكبر مسجد في العالم وهي ترتدي العباءة والطرحة؛ احترامًا لقدسية المكان ومكانة المساجد بين المسلمين.

وحرصت عارضة الأزياء على تغطية شعرها بحجاب أبيض اللون، وظهرت في إطلالة محتشمة من عباءة طويلة، مع مكياج برونزي ناعم.

ويتواجد جيسون ستاثام في إمارة أبوظبي منذ أيام، إذ حضر مؤخرًا سباق "فورمولا1" الختامي الذي حضره عدد من المشاهير مثل: كريستيانو رونالدو، إليسا، بريانكا شوبرا، منى زكي وغيرهم.

الممثل الإنجليزي بول بيتاني، الذي يعرفه الجمهور بشخصية البطل الخارق "فيجن" من فريق "أفنجرز"، كان له رد على تصريحات ستاثام.

أعرب الممثل البريطاني جيسون ستاثام عن كراهيته لأفلام عالم مارفل رغم ملاحقة الاستوديو السينمائي له بعروض عمل أكثر من مرة.

ووفقاً لموقع "هندوستان تايمز"، قال ستاثام إنَّ حتى جدته تستطيع التمثيل في هذه الأفلام؛ فهي لا تتطلب أي تحدي.

وأوضح: "المؤثرات البصرية والشاشة الخضراء تعني أن الممثلين لا يحتاجون إلى تأدية المشاهد الخطرة بأنفسهم؛ فمن الممكن أن يستعين صناع (مارفل) بجدتي ويلبسونها عباءة ثم يضعونها أمام الشاشة الخضراء وسوف تقوم بمشاهد لا يمكن تخيلها".

وأكد ستاثام أنَّ هذه النوعية من الأفلام ليست أصيلة وأنه يستمد الإلهام من الممثلين القدامى، الذين كانوا يبذلون جهدًا حقًا في أعمالهم.

الممثل الإنجليزي بول بيتاني، الذي يعرفه الجمهور بشخصية البطل الخارق "فيجن" من فريق "أفنجرز"، كان له رد على تصريحات ستاثام في لقاء حديث مع برنامج كونان أوبراين.

وذكر بيتاني أنه لا يمكن أبدًا أن يتحدث بالسوء عن أعمال زملائه الممثلين، ولكنه قرأ عقده جيدًا ويرى أنه تمَّ تعيينه للقيام بدور ممثل وليس مؤدياً لحركات خطرة؛ فهناك كثير من المؤدين يقومون بمهمة جيدة وليس عليه أن يتدخل في بنود عملهم.

وسبق أن تحدث رئيس استوديهات مارفل كيفن فيج، عن تقديم عرض عمل للممثل جيسون ستاثام ورفض الأخير إياه من خلال مكالمة هاتفية، وهو ما رد عليه "فيج" بجملة: "كان يمكن أن يكون ألطف من ذلك".

