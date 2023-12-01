انت الان تتابع خبر اليونيسف تندد باستئناف قتل الأطفال في غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضح الناطق باسم اليونيسف جيمس إدلر لصحافيين في جنيف عبر اتصال بالفيديو من غزة "عدم التحرك يعطي الضوء الأخضر لقتل الأطفال"، مضيفا "من غير المسؤول التفكير بأن هجمات جديدة على الشعب في غزة قد تؤدي إلى أي شيء آخر سوى مذبحة".ومن جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم، إنه يأسف لاستئناف العمليات العسكرية في غزة بعد انهيار الهدنة التي استمرت أسبوعا بين إسرائيل وحركة حماس.

وكتب غوتيريش على منصة التواصل الاجتماعي "X": "يؤسفني بشدة أن العمليات العسكرية بدأت مرة أخرى في غزة وما زلت آمل أن نتمكن من تمديد فترة الهدنة التي تم اعتمادها سابقاً".

وأشار غوتيريش إلى أن استئناف الأعمال القتالية يظهر "مدى أهمية ضمان وقف حقيقي لإطلاق النار لأغراض إنسانية".

ويتواجد غوتيريش اليوم الجمعة في دبي، حيث يشارك في مؤتمر "اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ" (كوب-28).

وكان الجيش الإسرائيلي قد اتهم، في وقت سابق من اليوم الجمعة، حركة "حماس" بانتهاك الهدنة، وأعلن استئناف عملياته العسكرية في قطاع غزة، وبدأت طائراته بالقصف العنيف على القطاع شمالا وجنوبا ما أسفر عن سقوط عشرات الضحايا.