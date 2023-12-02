انت الان تتابع خبر بعدوان جديد.. صواريخ "إسرائيلية" تستهدف عدة مواقع في سوريا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" عن مصدر عسكري قوله: "في حوالي الساعة 35: 3 فجرا نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط في محيط دمشق".

وأضاف المصدر: "وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها"، وتابع أن "العدوان أدى إلى وقوع بعض الخسائر المادية"، حسب قوله.



ولم يصدر أي تصريح من جانب إسرائيل، كما لم ترد على الإعلان السوري.