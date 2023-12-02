انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية لأمين الأمم المتحدة: ضرورة تنفيذ مخرجات القمم السابقة للمناخ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لرئاسة الجمهورية، ورد لـ تايتل نيوز، أن "رشيد التقى اليوم في مدينة إكسبو، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على هامش أعمال مؤتمر قمة الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28) المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة".وجرى خلال اللقاء، "بحث مستجدات الأوضاع على الساحة الدولية والتطورات الحاصلة على المستويات السياسية والأمنية والبيئة، حيث أشار رئيس الجمهورية إلى ضرورة تنفيذ مخرجات القمم السابقة للمناخ وتفعيل الاتفاقات الدولية بشأنها لتصبح واقعاً ملموساً".

وأوضح الرئيس "ما يعانيه العراق جراء أزمة المياه، فضلاً عن ظاهرة التصحر والجفاف والغبار مما انعكس سلبا على أوجه الحياة المختلفة، لافتا إلى الدور المهم للأمم المتحدة في دعم الجهود الدولية، واتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من أزمة المياه وتفعيل التعاون في مجال المياه العابرة للحدود بما يضمن التوزيع العادل بين الدول المتشاطئة".

وتطرق إلى "الوضع في قطاع غزة وما يعانيه الشعب الفلسطيني جراء العدوان المستمر الذي يتعرض له، مشيراً إلى ضرورة اتخاذ موقف دولي جدي لإيقاف هذا العدوان والسماح للمساعدات بالوصول إلى الشعب الفلسطيني".

كما بحث الجانبان "عددا من القضايا المتعلقة بتحديات التغيرات المناخية والسبل الكفيلة بمواجهتها وبما يؤمن الحفاظ على البيئة والحياة البشرية في العالم".

