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لأسبوع اخر.. تمديد فترة تسجيل الدراجات النارية بهذه المحافظة

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بناءً على أوامر وزير الداخلية وبتوجيه مباشر من قبل مدير المرور العام وبعد وصول المناشدات ولأجل أنصاف هذه الشريحة من مجتمعنا تقرر تمديد فترة تسجيل الدراجات النارية لهذا الأسبوع فقط".

ودعت المديرية، الى "مراجعة مجمع تسجيل المركبات من أجل انجاز المعاملات وتسجيلها وفق الضوابط والتعليمات".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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