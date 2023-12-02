انت الان تتابع خبر "نيويورك تايمز" بشأن غزة: المرحلة التالية لن تكون نهايتها مفتوحة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قالت صحيفة نيويورك تايمز -نقلا عن مسؤول إسرائيلي رفيع- أن إسرائيل ستشن عملية عالية الكثافة في الأسابيع المقبلة في قطاع غزة ثم تليها عملية بكثافة أقل.



وأشار المسؤول إلى أن المرحلة التالية من الحرب لن تكون نهايتها مفتوحة، موضحاً أن "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن راضية عن توافق خطط إسرائيل مع تحذيرها بشأن القتلى المدنيين".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الجمعة، رسمياً إعادة تفعيل النيران في غزة وانتهاء الهدنة بين الطرفين من دون الإعلان عن تمديدها.