انت الان تتابع خبر على غرار ديالى.. البصرة تمدد فترة تسجيل الدراجات النارية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "حسب توجيه وزير الداخلية ومن أجل اعطاء فرصه لتسجيل كافة الدراجات النارية سيكون هذا الاسبوع من يوم الاحد المصادف ١٢/٣ ولغاية نهاية الاسبوع هو اخر موعد لتسجيلها في دوائر المرور ولذلك اعدت مديرية مرور محافظة البصرة خطة بأشراف مباشر من مدير مرور محافظة البصرة لواء المرور حيدر عبود العيداني لاستقبال المراجعين وانجاز المعاملات بنفس اليوم وتسليم السنوية".



وطالب المديرية، اصحاب الدراجات النارية "باستثمار هذه الفرصة لتجنب المحاسبة القانونية".

