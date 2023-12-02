انت الان تتابع خبر بقضايا مختلفة.. القبض على 6 متهمين في ذي قار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد تلقي بلاغ الى مركز شرطة الأسكان الصناعي أحد مراكز قسم بلدة الشامية حول وجود مشاجرة وقام شخص بإطلاق النار على أحد المنازل، وجه قائد شرطة المحافظة اللواء مكي شناع الخيگاني بتشكيل فريق عمل بإشراف مدير القسم العميد الحقوقي فراس محمد خزعل وبإمرة ضابط مركز شرطة الأسكان وتم ملاحقة المتهم من قبل مفارز المركز والقاء القبض عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".وأضافت، انه "ومن جانب اخر تمكن قسم شرطة بلدة الشامية من إلقاء القبض على 5 متهمين مطلوبين بقضايا قانونية مختلفة استنادا إلى المواد (386,230) من قانون العقوبات العراقي، والمادة 13 ري".

وأشارت الى انه "تم اتخاذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة".

