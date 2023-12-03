انت الان تتابع خبر الصحة العالمية: استمرار القتال في غزة مرعب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال في تغريدة على حسابه بمنصة إكس، اليوم الأحد إن التقارير الواردة عن الأعمال العدائية والقصف العنيف المستمر في غزة تثير الرعب، مطالباً بوقف إطلاق النار على الفور.

كما وصف الأوضاع في مجمع ناصر الطبي، وهو الأكبر في جنوب القطاع بأنها "غير ملائمة على الإطلاق لتقديم الخدمة الصحية"



مرضى على الأرضوقال إن طاقما من المنظمة زار المجمع الطبي الضخم فوجده "يكتظ بألف مريض وهذا أكثر بثلاثة أمثال من طاقته الاستيعابية". وأضاف "مجمع ناصر الطبي به عدد لا يحصى من الباحثين عن مأوى ويملؤون كل ركن من أركانه.. المرضى يتلقون الرعاية على الأرض ويصرخون من الألم".

إلى ذلك، اعتبر أنه "لا توجد كلمات تعبر عن حجم قلق المنظمة الأممية إزاء ما تشهده غزة. وختم قائلا: "يجب وقف إطلاق النار الآن".

وكانت إسرائيل أكدت أكثر من مرة أنها ماضية في حربها حتى "سحق" حركة حماس بالكامل، ومنع عودتها للظهور في القطاع المحاصر.

فيما شكك عدد من المراقبين والسياسيين بإمكانية تحقيق هذا الهدف، قبل أشهر أو حتى سنوات، إن تحقق، وفق ما ألمح أمس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومنذ يوم الجمعة الماضي، انهارت الهدنة المؤقتة بين القوات الإسرائيلية وحماس، لتستأنف الاشتباكات والغارات الإسرائيلية، التي أودت حتى الآن بأكثر من 16 ألف قتل فلسطيني في غزة، منذ تفجر الصراع في السابع من أكتوبر، ودفعت أكثر من مليون شخص للنزوح من الشمال نحو الجنوب، حيث تكدسوا في مراكز إيواء ومدارس غير مجهزة، وتعاني من نقص حاد في المساعدات الإنسانية.