انت الان تتابع خبر قاد عملية تدمير مدرعة "إسرائيلية" عام 2014.. مقتل قيادي في "حماس" بغزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان له مساء السبت إن طائرات حربية استهدفت وسام فرحات "بناء على معلومات استخباراتية دقيقة" من "الشاباك"، ونشر مقطع فيديو قال إنه يوثق عملية استهداف فرحات.

وحسب البيان، فإن فرحات تولى قيادة الكتيبة اعتبارا من عام 2010 وقادها أيضا خلال حرب غزة عام 2014، حيث قاد أفراد الكتيبة في معارك جرت في حي الشجاعية، ومنها حادثة احتراق وتدمير المدرعة العسكرية التي أوقعت ستة قتلى من جنود الجيش الإسرائيلي.

كما شارك فرحات، حسب البيان، في التخطيط لهجوم 7 أكتوبر، وقد أرسل مقاتلين من وحدة النخبة التابعة لحماس في ذلك اليوم نحو كيبوتس ناحال عوز والمواقع المجاورة له.

وذكر البيان أنه في عام 1995 اعتقل فرحات في طريقه لتنفيذ عملية انتحارية داخل إسرائيل وسجن لمدة عشر سنوات، ليعود إلى قطاع غزة حيث عمل في منظومة إنتاج القذائف الصاروخية لـ"حماس".

وفي وقت سابق السبت نقل مراسلنا، عن المديرية العامة للدفاع المدني في غزة، أن الطيران الإسرائيلي استهدف مربعا سكنيا مأهولا بالسكان في حي الشجاعية، وأن "طواقمها تعمل على انتشال وإنقاذ أكثر من 300 مواطن ما بين شهيد ومصاب"، مضيفا أن حصيلة ضحايا الضربة تجاوزت 60 قتيلا.