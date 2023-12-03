انت الان تتابع خبر وفد نيابي عراقي يصل الى طهران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وفداً نيابياً برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران".

وأضاف، أن "هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة رسمية مقدمة من قبل مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، وتستمر لمدة يومان".



وأشار إلى، أن "الوفد سيجري عدداً من اللقاءات مع مسؤولين ايرانيين، وسيركز خلال الزيارة على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات القائمة ودعم التنسيق المشترك في المجالات التي تخدم الشعبين العراقي والإيراني".