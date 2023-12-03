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وفد نيابي عراقي يصل الى طهران

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بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي للمندلاوي في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "وفداً نيابياً برئاسة رئيس مجلس النواب بالإنابة محسن المندلاوي، وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران".

وأضاف، أن "هذه الزيارة جاءت تلبية لدعوة رسمية مقدمة من قبل مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، وتستمر لمدة يومان".


وأشار إلى، أن "الوفد سيجري عدداً من اللقاءات مع مسؤولين ايرانيين، وسيركز خلال الزيارة على تعزيز التعاون لمواجهة التحديات القائمة ودعم التنسيق المشترك في المجالات التي تخدم الشعبين العراقي والإيراني". 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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