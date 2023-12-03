انت الان تتابع خبر أبرزهم كيفن يعقوب ومنتظر ماجد.. إليك أغلى 6 محترفين عراقيين في أوروبا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - واعتمد مدرب المنتخب العراقي، الإسباني خيسوس كاساس، على 10 لاعبين محترفين في أوروبا في قائمته الأخيرة للتصفيات الآسيوية المزدوجة، رغم غياب لاعب أوتريخت زيدان إقبال بسبب عدم الجاهزية.

أغلى 6 لاعبين محترفين عراقيين يلعبون في قارة أوروبا بحسب winwin:



يعد مهاجم آرهوس الدنماركي، كيفن يعقوب، أغلى لاعب عراقي محترف في أوروبا في الوقت الحالي، فاللاعب البالغ من العمر 23 ربيعًا فقط، تبلغ قيمته السوقية مليون و500 ألف يورو، نظرًا للخصائص العديدة التي يمتلكها مثل السرعة والتهديف واللعب في أكثر من مركز، مثل الهجوم وصانع الألعاب.

منتظر ماجد

لاعب فريق هاماربي السويدي الشاب منتظر ماجد، هو ثاني أغلى لاعب عراقي محترف في قارة أوروبا، إذ تبلغ قيمته السوقية مليون يورو.

ماجد يبلغ من العمر فقط 18 عامًا، ومثّل منتخب شباب السويد في التصفيات الأوروبية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وهو يتطلع الآن لخوض أولى مبارياته مع المنتخب العراقي في مواجهة كوريا الجنوبية الودية، قبل انطلاق كأس آسيا-قطر 2023 الشهر المقبل.

زيدان إقبال

بلا شك محترف أوتريخت الهولندي زيدان إقبال يعد أحد أهم اللاعبين العراقيين المحترفين في أوروبا، ولولا الإصابة لربما كانت قيمته السوقية قد زادت عن المستوى الذي وصلت إليه الآن.

صاحب الـ20 ربيعًا تبلغ قيمته السوقية مليون يورو، كلُّ هذا واللاعب لم يشارك سوى لدقائق معدودة مع فريقه الهولندي، وهو الآن يبذل قصارى جهوده للمشاركة في المباريات المقبلة بالدوري الهولندي الممتاز.

دانيلو السعد

لاعب ساندفيورد النرويجي دانيلو السعد، يعد أحد أبرز المواهب المنتظرة في كأس آسيا مع المنتخب العراقي، فذو الـ24 ربيعًا يقدم أداءً ثابتًا مع فريقه ساندفيورد، ما جعله محط أنظار عدة أندية في القارة العجوز، وقيمته السوقية تبلغ حاليًّا 750 ألف يورو، وناديه يطلب مبلغًا أكبر مقابل للسماح برحيله في فترة الانتقالات المقبلة.

أمير العماري

يومًا بعد يوم يقدم لاعب وسط هالمستاد السويدي، أمير العماري، أوراق اعتماده لدى مدربيه في فريقه السويدي والمنتخب العراقي، ليثبت أنه لاعب بالإمكان الاعتماد عليه في المباريات الصعبة والمهمة.

أمير يبلغ من العمر حاليًّا 26 عامًا، وتبلغ قيمته السوقية 700 ألف يورو، وهي أعلى قيمة سوقية وصل إليها اللاعب منذ ديسمبر/ كانون الأول 2021، ويحسب له الحفاظ على مستواه وقيمته التسويقية.

علي الحمادي

المهاجم ذو الـ21 ربيعًا يعيش أسعد أيامه في الآونة الأخيرة مع فريقه ويمبلدون الإنجليزي، وهو صاحب الحلول حين تغيب الأهداف عن فريقه، إذ سجل 9 أهداف في 18 مباراة بين بطولتي الدوري الإنجليزي (League 2) وكأس الرابطة الإنجليزية.

علي الحمادي أصبح مطلبًا لعدد كبير من أندية إنجلترا، مثل واتفورد وليدزر يونايتد، وتقدر قيمته السوقية بـ500 ألف يورو، لكن بحسب العروض التي لامست مليوني يورو، فإنه لربما سيكون أغلى محترف عراقي في حال انتقل بميركاتو الشتاء أو الصيف المقبلين.

تجدر الإشارة إلى أن لاعب سلوفاكو التشيكي ميرخاس دوسكي تبلغ قيمته السوقية 500 ألف يورو، كما تبلغ قيمة مدافع هيرنيفين الهولندي حسين علي مبلغ 450 ألف يورو، وقيمة لاعب فيتزيلا البرتغالي أسامة رشيد 400 ألف يورو، وهي ذات قيمة محترف براونشفايغ الألماني يوسف الأمين