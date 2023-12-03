انت الان تتابع خبر دمار هائل وحفرة ابتلعت الأبنية في الشجاعية (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الوكالة: "ألحق القصف الإسرائيلي على هذا الحي السكني، فضلا عن حي الزيتون كما غيرهما من الأحياء في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، عشرات القتلى والمصابين، ودمارا هائلاً".

واضافت: "نقل عدد كبير من المصابين إلى مستشفى المعمداني، لا تزال أعداد كبيرة تحت الأنقاض".

كما أشارت إلى أن "دمارا هائلا" لحق بمربع سكني كامل في الشجاعية.

وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن مساء أمس السبت أن "الجيش الإسرائيلي قصف أكثر من 50 عمارة ومنزلا في حي الشجاعية وفي مناطق أخرى بالقطاع، واستخدم عشرات الصواريخ والقنابل العملاقة في القصف "الأمر الذي ينذر بمقتل المئات".

كما ذكر أن "أكثر من 700 قتيل سقطوا في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية".

وغالباً ما يرافق القصف الجوي قصف من المدفعية والزوارق الحربية على أحياء مختلفة من القطاع، خاصة المناطق الشرقية والساحلية الغربية.

وكانت القوات الإسرائيلية قطعت الطرق الواصلة بين وسط القطاع وجنوبه، وكذلك الطريق بين محافظتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، تمهيداً لعمليتها المرتقبة في الجنوب لاسيما في خان يونس، ثاني أكبر مدن القطاع المكتظ بالسكان.