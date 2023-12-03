انت الان تتابع خبر الحكومة الفرنسية بعد هجوم باريس: "لن نستسلم في وجه الإرهاب" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتبت على منصة "إكس": "أفكاري مع الضحية والمصابَين وأحبائهم. أحيي شجاعة قواتنا الأمنية وعناصر الطوارئ ومهنيتهم".

وكان وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، قال إن "المشتبه به الذي طعن رجلا حتى الموت وأصاب اثنين آخرين في وسط باريس قال للشرطة إنه "قلق بشأن الوضع في غزة" خلال التحقيق معه بعد اعتقاله".



ووفقا لمسؤولي الشرطة، فإن "المهاجم مواطن فرنسي، من مواليد عام 1997، وهو "معروف بأنه إسلامي متطرف ويعاني من اضطرابات نفسية".

وقالت المصادر أيضا إن "الشخصين اللذين هاجمهما المشتبه به بمطرقة، كانوا سائحين، وأن الضحية ألماني".

