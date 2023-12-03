العراق يدعو لعقد جلسة طارئة للبرلمانات العربية تخص غزة

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بغداد - ياسين صفوان - الوفد النيابي العراقي يؤكد ضرورة توثيق التعاون في مجال تبادل الطاقة والاستثمار والنقل البري والسككي بين البلدين الجارين

التقى السيد محسن المندلاوي، رئيس مجلس النواب العراقي بالإنابة ، اليوم الأحد ، في مبنى مجلس الشورى الإيراني، بالسيد محمد باقر قاليباف، رئيس المجلس، بحضور اعضاء الوفد النيابي العراقي وعدد من اعضاء مجلس الشورى الإيراني.

وبحث الوفد النيابي مع مجلس الشورى برئاسة قاليباف سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين على الصعد كافة لا سيما البرلمانية ، وأهمية تنشيط دور لجنة الصداقة العراقية - الإيرانية، وتفعيل مذكرات التفاهم، فضلاً عن توثيق التعاون في مجال تبادل الطاقة والاستثمار والتجارة والمجالات الطبية والنقل البري والسككي .

ودعا المندلاوي بأعتباره رئيسا للاتحاد البرلماني العربي بالإنابة إلى عقد جلسة طارئة لرؤساء البرلمانات العربية لا سيما بعد استمرار مسلسل الإبادة الصهيونية ضد غزة وضرورة اتخاذ قرارات رادعة تجبر الكيان الصهيوني على وقف انتهاكاته الوحشية ، والتعجيل بإدخال المساعدات لإهالي قطاع غزة، مؤكداً اهمية تنسيق الجهود والمواقف النيابية بين البلدين في المحافل الاقليمية والدولية وبما يعزز من استقرار المنطقة ورفاهية شعوبها.

من جانبه رحب رئيس مجلس الشورى الإيراني السيد محمد باقر قاليباف، بالوفد النيابي العراقي برئاسة المندلاوي، مشيداً بمكانة العراق ودوره المحوري في بناء الحوارات الاقليمية وتقريب وجهات النظر بين دول المنطقة، داعياً إلى توسيع الشراكة التجارية وتسهيل نقل البضائع والمسافرين بين البلدين، فيما اعرب عن شكره لشعب وحكومة العراق على استضافة الزوار الايرانيين.

المكتب الإعلامي

للنائب الأول لرئيس مجلس النواب

٢٠٢٣/١٢/٣