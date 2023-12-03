انت الان تتابع خبر العزم يدعو للجلوس على طاولة حوار وحسم خلافات السُنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الدراجي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "زعيم تحالف العزم مثنى السامرائي دعا للجلوس الى طاولة سياسية مستديرة للملمة البيت السني".

وأضاف، أن "المكون السني يعاني من زعامات وقتية"، مردفاً "السياسيون السنة في واد والجمهور في واد اخر".



وتابع، "الحلبوسي ابدع عندما كان محافظاً للانبار"، واكمل الدراجي، "التعيينات في الأنبار اصبحت على وفق المحسوبية والمستفيدون هم حزب الحلبوسي".

ولفت الى ان "المحكمة الاتحادية العليا هي من اخرجت الحلبوسي من رئاسة البرلمان وليس القوى السنية".

وتوقع الدراجي، "بقاء رئاسة مجلس النواب انبارية"، في اشارة الى تنصيب نائب من محافظة الأنبار بمنصب رئيس البرلمان.