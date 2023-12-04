انت الان تتابع خبر رئيس الجمهورية: العراق حَلَّ مشاكله مع دول الجوار ونقوم بدور الوسيط بالمنطقة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رشيد في مقابلة مع سكاي نيوز عربية، إن "بعد استتباب الأمن أصبح لدى الحكومة العراقية برنامج مكثف لتلبية احتياجات السكان".

وشدد رشيد على "أهمية إبقاء الأمن في العراق، وتحسين بنيته التحتية"، مبينا أن "الأزمة في العراق انتهت لكن تحسين الخدمات يحتاج سنوات عدة".



وأضاف، أن "التحدي المائي في العراق سببه مصادره المائية التي تأتي من الخارج، وهناك تنسيق مع إيران وتركيا بشأن ملف المياه".

وتابع رئيس الجمهورية، "علاقاتنا جيدة مع دول الجوار والمنطقة"، لافتا الى أن "الوضع مستقر في بغداد أمنيا ولكن الإعلام يحاول تشويه هذه الصورة".

وأشار الى أن "عمليات النزوح في العراق مرتبطة بعوامل كثيرة منها تغيرات المناخ"، مستدركا بأن "عمليات النزوح الآن تنخفض بشكل ملحوظ داخل العراق".

ولفت رشيد الى، أن "جفاف الأهوار لم يكن بفعل تغيرات المناخ ولكن بسبب العمليات العسكرية"، مردفا "قمنا بحل جميع مشاكلنا مع دول الجوار ونقوم بدور الوسيط في المنطقة".

وأكد أن "العراق خسر ثلث الدولة بسبب الأعمال الإرهابية"، مشيرا الى أن "قرار العراق مستقل في قضايا المنطقة ولا نتبع أي دولة أخرى".

وطالب رئيس الجمهورية، بـ"إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات حقوق كاملة"، مستنكرا العدوان "الإسرائيلي" على غزة فيما طالب بوقف الحرب خلال أسبوع.

