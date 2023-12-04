انت الان تتابع خبر معلومات جديدة عن قصف كركوك: جاء "استباقياً" لمنع هجوم وشيك على القوات الامريكية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المسؤول الأمريكي إن قواته شنت ضربة دفاع عن النفس في العراق ضد موقع إطلاق مسيرات في كركوك، وفقا لـ"فرانس برس"

وكانت مصادر امنية قد كشفت عن سقوط 5 ضحايا و3 مصابين من عناصر بالفصائل العراقية في قصف استهدف مقرهم في كركوك.



ووصفت تقارير صحفية، هذه الضربة بأنها جديدة من نوعها كونها جاءت بشكل استباقي وليس انتقامي، أي انها لم تنتظر وقوع الهجوم على القوات الامريكية ومن ثم القيام بالرد، بل تنفيذ الضربة قبل وقوع الهجوم المتوقع وبالتالي احباطه بشكل مبكر.

كما قال مسؤول عسكري أميركي، إن الولايات المتحدة نفذت ضربة "للدفاع عن النفس" في العراق ضد "تهديد وشيك" في موقع إطلاق طائرات مسيرة، وفقا لوكالة رويترز.

وفي وقت سابق، نقلت رويترز عن ثلاثة مصادر أمنية عراقية، قولها إن ما يُشتبه بأنها ضربة جوية أميركية أوقعت 5 قتلى من أعضاء جماعة مسلحة عراقية في منطقة واقعة إلى الشمال من كركوك، وذلك خلال استعدادهم لإطلاق صواريخ على قوات أميركية في العراق.