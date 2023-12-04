انت الان تتابع خبر إقامة 4 مباريات.. الجولة السابعة من دوري نجوم العراق تنطلق اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونجح الأنيق بالتفوق على أربيل بهدف واحد مقابل لاشيء في آخر اختبار له، ليضيف 3 نقاط جديدة إلى رصيده، ويدخل اليوم باحثاً عن فوزه الثاني توالياً من أجل مواصلة التقدم نحو المراتب الأولى.

ويدرك تلامذة المدرب أحمد صلاح صعوبة ملاقاة الفريق الشمالي الذي يقدم أفضل مستوياته في ملعبه وأمام جماهيره، وتبدو الحظوظ متساوية في هذه المواجهة بين الطرفين الطامحين لبلوغ الصدارة.



ويقف الطلبة في المركز السابع برصيد (10 نقاط)، بينما يحتل دهوك المرتبة الرابعة بـ(11 نقطة).

وفي لقاء ثان يستضيف زاخو متحديه نوروز في ديربي الشمال، وغاب أبناء الخابور عن الجولة السابقة بداعي تأجيل مباراته أمام نادي القاسم بسبب خلل فني في منظومة الكهرباء بملعبه، بينما تمكن ممثل محافظة السليمانية من تحقيق فوز كبير على حساب كربلاء بثلاثية نظيفة، رافعاً رصيده إلى النقطة (10) في المرتبة الخامسة.

في حين لدى زاخو صاحب المركز الثالث عشر (6 نقاط).

بدوره يتطلع الكهرباء إلى تصحيح المسار حينما يلاعب الكرخ، بعد التعثر أمام الطلبة بالخسارة والنفط بالتعادل في آخر مواجهتين له، علماً أن مباراته أمام القوة الجوية في إطار الجولة السادسة تأجلت لبداية العام المقبل، لإتاحة الفرصة للصقور من أجل التحضير لملاقاة أجمك الأوزبكي قارياً، وعلى الجانب الآخر يسعى الكناري لتحقيق النقاط الكاملة التي تؤهله للمربع الذهبي.

من جانبه يشدُّ نفط ميسان الرحال لملاقاة فريق القاسم، آملاً العودة إلى الديار بنتيجة إيجابية، وهو مدجَّج بالروح المعنوية العالية عقب تغلبه على الميناء بثلاثية.