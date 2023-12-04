انت الان تتابع خبر طقس العراق من زاخو إلى الفاو.. عودة للأمطار وارتفاع في الحرارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون صحواً في أقسامها الغربية وغائماً جزئياً الى غائم في المنطقة الوسطى، بينما سيكون الطقس في المنطقتين الجنوبية والشمالية غائماً جزئياً الى غائم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".وأضاف البيان أن "طقس يوم الأربعاء سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة الى متوسطة الشدة في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً الى غائم، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

وأشار الى، أن "طقس يوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائماً ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً مع تساقط زخات مطر تكون رعدية أحياناً، ولا تغير في درجات الحرارة، أما في المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم، ولا تغير في درجات الحرارة".

وتابع أن "طقس يوم الجمعة المقبل سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية غائماً جزئياً الى غائم، بينما في المنطقة الشمالية سيكون الطقس غائماً، ولا تغير في درجات الحرارة في عموم البلاد".