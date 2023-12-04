انت الان تتابع خبر مؤسسة الشهداء تلجأ للمجمعات العمودية لمستفيديها: لاتوجد أراضٍ في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال رئيس المؤسسة عبد الإله النائلي إنَّ حقَّ السكن من الأولويات المهمة، بيد أنَّ بغداد تواجه إشكالية بعدم وجود قطع أراض خالية أو مناسبة لتوزيعها بينهم، بحسب الصحيفة الحكومية.

وأشار النائلي إلى أن المؤسسة اتبعت استراتيجية تتضمن بناء مجمعات سكنية عمودية بدلاً من قطع الأراضي، مؤكدا أن محافظة بغداد خصصت قطعة أرض بمساحة 400 دونم على طريق أبو غريب من أجل بناء مجمع سكني عمودي عليها.