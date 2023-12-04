انت الان تتابع خبر وفاة الممثل العالمي تشارلز أوفيسر إثر أزمة قلبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كان أشهر أفلام أوفيسر هو Indie Nurse.Fighter.Boy لعام 2009، وهو قصة حب حضرية، وأخرج أربع حلقات من مسلسل The Porter، وهو مسلسل درامي على قناة CBC/BET+ عن عمال السكك الحديدية من جانبي الحدود الكندية الأمريكية.وكان أوفيسر أحد مؤسسي مكتب Black Screen Office فى كندا، وأطلق وأدار شركة Canesugar Filmworks مع شريك الأعمال منذ فترة طويلة Jake Yanowski.

أحدث أفلام أوفيسر كان Akilla’s Escape، وهو فيلم جريمة، وشملت أفلامه الأخرى الفيلم الوثائقي Mighty Jerome و Unarmed Verses.

وأشاد مهرجان تورونتو للسينما السوداء على قناة X، تويتر سابقًا، بمسيرته المهنية، "نشعر بحزن عميق لفقدان تشارلز أوفيسر. لقد لامس عمله المؤثر في السينما ورواية القصص قلوب الكثيرين، وتشرفنا بتقديم العديد من أفلامه ورحبنا به في مهرجان TBFF في عام 2013. أتمنى أن يستمر إرثه في إلهامنا جميعًا".

كما أشار إليه المجلس الوطني للسينما في كندا قائلاً: "اليوم، نحزن على وفاة المخرج الكندي تشارلز أوفيسر ونعرب عن تعازينا لأحبائه".

