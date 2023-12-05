انت الان تتابع خبر السوداني يصدر توجيهات عدة للقوات الأمنية بشأن الانتخابات المحلية - عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - حفاظاً على سلامة العملية الانتخابية، وإبعاداً لها عن أية تأثيرات سلبية؛ وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، جميع القادة العسكريين والأمنيين، وقادة ومديري الأجهزة الأمنية، وآمري التشكيلات الأمنية والعسكرية، بالعمل والالتزام بتأمين الخيارات الحرة للمنتسبين والمقاتلين في التصويت الخاص، وعدم التدخل، بأي شكل من الأشكال، في خياراتهم الانتخابية.

كما وجّه سيادته بمنع أية إشارة أو تلويح يفهم منه المنتسبون والمقاتلون بأنها إملاءات انتخابية، وشدد على اتخاذ أعلى حالات الضبط والمتابعة إزاء أية حالة تدخل في الاختيارات الانتخابية أو ربط بين جهة الصوت الانتخابي للمنتسب.

وشدد القائد العام للقوات المسلحة، في توجيهاته، على أهمية الصوت الانتخابي الحرّ للمنتسبين والمقاتلين، بوصفهم مواطنين يحمي الدستور والقوانين حرية اختياراتهم السياسية، مثلما تقدم لهم الحماية بوجه أية ضغوط أو محاولات للتأثير بخلاف رغبتهم واختياراتهم.

