انت الان تتابع خبر بـ6 فرق متنوعة.. زخم مشاركة العراق في "كوب 28" غير مسبوق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت وكالة انباء الامارات الحكومية، عن وزير البيئة العراقي نزار ئاميدي وصفه المؤتمر بأنه "لحظة استعادة الفرصة الحقيقية للحفاظ على الكوكب"، مشيراً إلى أن "المؤتمر ركز خلال الأيام الماضية على تعزيز الجهود العالمية والوطنية للحد من التغير المناخي الذي تصاعدت وتيرته مؤخراً، وأن العراق يعد من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية التي تجلت في التصحر وشح المياه، وارتفاع درجة الحرارة."وأوضح أن "مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP28" شكل لحظة استعادة الفرصة للحفاظ على الكوكب عبر الوفاء بتعهدات مكافحة التغير المناخي، وفي صدارتها الوفاء باتفاقية باريس، للحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب بمقدار 1.5 درجة مئوية".

وأضاف أنه "يشارك العراق في"COP28" بقوة عبر فرق متنوعة رئاسية وحكومية وبرلمانية وفرق الشباب والمرأة والقطاع الخاص، وهي أول مرة يشارك فيها في مؤتمرات المناخ بهذا الزخم".