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ملف المناصب بالوكالة يحتاج الى توافق سياسي لحسمه

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بغداد - ياسين صفوان - هي مهمةٌ لا تزال مستعصية .. عجزت وتعجز امامها الحكومات بتعاقبِها، ملف المناصب بالوكالة يبقى قائماً ينتظر التحجيم .. يرى مراقبون أن السرَ يكمن في تحقيق التوافق السياسي لوضع نهايةٍ لهذا الملف إذ انه لا بد من ارضاءِ جميع الاطراف لتجنب الوقوع في الازمات .

هل سيتمّ التوافق السياسي من أجل حسم ملف المناصب بالوكالة؟

شاهد التقرير أعلاه لمعرفة التفاصيل.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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