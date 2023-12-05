انت الان تتابع خبر وفد قضائي يصل طهران لمناقشة جملة ملفات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "وفداً قضائيا برئاسة رئيس هيئة الاشراف القضائي وصل مساء أمس الى العاصمة الإيرانية طهران لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة ببرنامج عمل التعاون القانوني والقضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب".وأضاف ان "الوفد ضم كلاً من المشرف القضائي القاضي رزاق كاطع رسن والمشرف القضائي القاضي عادل خضير عباس والمدعي العام في رئاسة الادعاء العام لطيف حسين".

يذكر ان هذا الاجتماع هو من نتاج مذكرة التفاهم للتعاون القانوني والقضائي المبرم بين مجلس القضاء الأعلى والسلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية.