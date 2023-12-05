انت الان تتابع خبر خلال 2023.. 1.5 مليار دولار الإيرادات المتوقعة لسوق السياحة في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت منصة ستاتيستا ماركت إنسايتس، في تقرير ترجمته "الخليج 365"، أنه "من المتوقع أن تصل الإيرادات في سوق السفر والسياحة إلى 1.549 مليار دولار أمريكي في عام 2023".

وبينت انه "من المتوقع أن تظهر الإيرادات معدل نمو سنوي بين عامي 2023 و2027، بنسبة 10.01٪، مما يؤدي إلى حجم سوق متوقع يبلغ مليارين و269 مليون دولار امريكي بحلول عام 2027.

وأشارت المنصة الى انه في سوق السفر والسياحة، سيتم تحقيق 70% من إجمالي الإيرادات من خلال المبيعات عبر الإنترنت بحلول عام 2027.

