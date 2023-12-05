انت الان تتابع خبر السجن 10 سنوات بحق مدان لقيامه بتمجيد الإرهاب والترويج لأفكاره والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "المدان اعترف اثناء تدوين أقواله بإدارة مواقع وحسابات الكترونية مهمة للتنظيمات الإرهابية تقوم بتمجيد افراد عناصر داعش الإرهابي والترويج لأفكاره التكفيرية".



وأضاف أن "القرار صدر وفقاً لأحكام المادة (10) من قانون حظر حزب البعث والكيانات والأحزاب والأنشطة العنصرية الإرهابية والتكفيرية رقم 32 لسنة 2017".

