اخبار العالم / اخبار العراق

السوداني وزيدان يؤكدان ملاحقة مرتكبي الأفعال المخالفة للدستور خلال الانتخابات

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر السوداني وزيدان يؤكدان ملاحقة مرتكبي الأفعال المخالفة للدستور خلال الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع العامة في البلاد، وجهود الحكومة في التهيئة لإقامة انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول الجاري".

واكد الجانبان، بحسب البيان، على "التعاون بين القضاء والأجهزة الأمنية؛ من أجل ملاحقة كل من يرتكب أفعالاً مخالفة للدستور والقانون، من شأنها أن تعيق إجراء العملية الانتخابية".
الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا