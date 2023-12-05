انت الان تتابع خبر الاعرجي: "استعطاف السنة" قصدت به السياسيين وغياب الصدريين سيؤثر على نتائج الانتخابات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الاعرجي في حديث لبرنامج بالمختزل الذي تبثه قناة السومرية الفضائية: "أؤكد على مفردة "استعطاف" السنة التي صرحت بها مؤخرا، ولكن هذه المفردة قصدت به السياسيين وليس المكون".

وأضاف أن "المرشحين لرئاسة البرلمان سالم العيساوي ومحمود المشهداني يستحقان رئاسة البرلمان وهما مرشحان "حقيقيان" لرئاسة البرلمان"، مبينا انه "لا يوجد إجماع على شخصية محددة لرئاسة البرلمان".



مبينا ان "خروج الحلبوسي لم يكن سياسيا وانما كان قرارا للمحكمة الاتحادية وعليه ان يعيد ترتيب وضعه السياسي".

وأشار الاعرجي الى ان "السياسيين السنة المتناكفين أثبتوا أنهم "مال استعطاف"، موضحا ان "بعض السياسيين السنة يستخدمون مصطلحات "ولد الشارع".

شدد الاعرجي، على ان "مرشح تقدم لرئاسة البرلمان لن يكون له قبول في البرلمان"، مؤكدا ان "منصب رئيس البرلمان ليس حكرا على السنة ورئاسة الحكومة قد يأخذها سني إذا شكل الكتلة الأكبر"، مبينا ان "رؤساء الجمهورية لا يمكن مقارنتهم بجلال طالباني".