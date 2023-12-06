غير مهتم

غير مهتم

لن تتم بدون الأغلبية

لن تتم بدون الأغلبية

انت الان تتابع خبر نجم عربي على رادار أندية "البريميرليج" والان مع التفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية