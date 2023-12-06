انت الان تتابع خبر غزة.. حديث أمريكي عن موعد إنهاء الحرب والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأضافت المصادر أن "واشنطن تعتقد أن إسرائيل تقترب من استنفاد أهداف العملية البرية الواسعة النطاق في غزة".

وأعلن رئيس الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، هيرزي هاليفي، الثلاثاء، بدء المرحلة الثالثة من العملية البرية في غزة.



يشار الى أن مكتب الإعلام الحكومي في غزة أعلن، مساء الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 16248 ضحية، أكثر من 70% منهم أطفال ونساء، فيما بلغ عدد الإصابات 43616 مصابا.