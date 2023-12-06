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ارتفاع نسبي بأسعار النفط عالميا

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بغداد - ياسين صفوان - وزاد سعر خام برنت 0.05 سنت للبرميل وبنسبة ارتفاع بلغت 0.06%، في استقرار نسبي لاسعار.
وتشير منصة انفيستنغ حول أسباب انخفاض أسعار النفط، الى انه يستمر التفاعل بين قرارات إنتاج أوبك + والعوامل الجيوسياسية وفنيات السوق في دفع التقلبات في أسعار النفط حيث يراقب اللاعبون في الصناعة علامات الاستقرار أو المزيد من الانخفاض في سوق الطاقة الحيوي هذا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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