انت الان تتابع خبر ارتفاع نسبي بأسعار النفط عالميا والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وزاد سعر خام برنت 0.05 سنت للبرميل وبنسبة ارتفاع بلغت 0.06%، في استقرار نسبي لاسعار.
وتشير منصة انفيستنغ حول أسباب انخفاض أسعار النفط، الى انه يستمر التفاعل بين قرارات إنتاج أوبك + والعوامل الجيوسياسية وفنيات السوق في دفع التقلبات في أسعار النفط حيث يراقب اللاعبون في الصناعة علامات الاستقرار أو المزيد من الانخفاض في سوق الطاقة الحيوي هذا.
وتشير منصة انفيستنغ حول أسباب انخفاض أسعار النفط، الى انه يستمر التفاعل بين قرارات إنتاج أوبك + والعوامل الجيوسياسية وفنيات السوق في دفع التقلبات في أسعار النفط حيث يراقب اللاعبون في الصناعة علامات الاستقرار أو المزيد من الانخفاض في سوق الطاقة الحيوي هذا.