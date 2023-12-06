مواطنون يأملون التغيير في الانتخابات المقبلة

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بغداد - ياسين صفوان - تغيراتٌ سياسيةٌ جديدة ينتظرها الشارع العراقي في مُقبل الأيام، ألا وهي إنتخابات مجالس المحافظات التي ستعود الى الساحة السياسية، بعد أن تم حلها في السابق، وسط أجواءٍ سياسيةٍ مشحونة بخلافات حول عودتها .القوى المشاركة في الانتخابات والسباق التسويقي لمرشحيهمِ والاعتماد على برامج إنتخابية تكررت سيناريوهاتها في إنتخابات سابقة.

ما هي آراء المواطنين حول جديتها في التنفيذ؟

شاهد التفاصيل في التقرير أعلاه.