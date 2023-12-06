انت الان تتابع خبر أنجلينا جولي تلوح باعتزال الفن نهائيا: هوليوود ليست مكانا صحيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت أنجلينا جولي خلال حوار صحفي: "من بين جميع الأماكن في العالم، هوليوود ليست مكانا صحيا".

وعن التخطيط لمغادرة مدينة لوس أنجلوس كشفت أنجلينا أنها تخطط لمغادرة لوس أنجلوس في النهاية، وربما ليس الآن، وقالت: "هذا جزء مما حدث بعد طلاقي، لقد فقدت القدرة على العيش والسفر بحرية، وسوف أتنقل وأنتقل عندما أستطيع ذلك، وسأقضي المزيد من الوقت في منزلي بكمبوديا".



وتحدثت أنجلينا عن شهرتها المبكرة: "كانت مُحطمة، وقد كنت مكتئبة، وفي بعض الأحيان، كان لدي ميول انتحارية، فقد وصلت ذروة حياتي المهنية عندما كانت والدتي تحتضر بسبب السرطان، وقد تعلمت كيفية حمل حقيبة الظهر والانطلاق في المغامرات، وأصبح هذا بمثابة آلية للتكيف، فقد أردت الهروب دوما".

وحول نظرة الجمهور إليها، قالت أنجلينا: إن الجمهور- أي العالم الخارجي بأكمله- منحني "مهنة"، واختاروا أيضًا كيف يريدونك، ومنذ أن كنت صغيرة، أحب الناس الجزء القوي جدًا وربما الجامح بعض الشيء مني، وهذا هو الجزء الذي أعتقد أن الناس يستمتعون به، فأنا لست الشخص الذي تريد أن تسمع عن ألمي أو حزني كما تعلمون، هذا ليس مسليا.

