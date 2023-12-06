انت الان تتابع خبر توقعات بعدد مسافرين قياسي يصل لـ4.7 مليار خلال 2024 والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ورفع اتحاد النقل الجوي الدولي أيضًا توقعاته للأرباح، مرجحا أن تحقق شركات الطيران صافي أرباح بقيمة 23,3 مليار دولار في العام 2023، أي أكثر من ضعف توقعاته في يونيو البالغة 9.8 مليارات دولار.

وقالت اياتا في مراجعتها التقليدية لاتجاهات القطاع مع اقتراب العام من نهايته إن "من المتوقع أن يسافر حوالي 4.7 مليارات شخص في عام 2024، وهو رقم قياسي يتجاوز مستوى ما قبل الوباء البالغ 4.5 مليارات شخص المسجل في 2019".



وأشارت إلى بيانات المسح التي تظهر أن ما يقرب من نصف عادات السفر لدى الناس عادت إلى مستويات ما قبل الوباء.

وأفاد ثلثهم أنهم يسافرون أكثر، بينما قال 18 بالمئة فقط أنهم ما زالوا يسافرون أقل.

كذلك، رفعت اياتا توقعاتها لأرباح القطاع بشكل كبير. وقالت "كان التحسن مدفوعا بالكامل بقطاع الركاب الذي شهد زيادة قدرها 96 مليار دولار في الإيرادات مقارنة بالتوقعات السابقة وصولا إلى 642 مليار دولار".

ومن المتوقع أن تصل إيرادات الشحن إلى 134.7 مليار دولار، أي بانخفاض عن 142.3 مليار دولار التي كانت متوقعة في يونيو.

