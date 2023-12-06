انت الان تتابع خبر الرافدين يطلق الاصدارية الثانية لسندات اعمار والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر بيان للمصرف، ورد لـ الخليج 365، أنه "عملا بتوجيهات وزارة المالية والبنك المركزي العراقي، يعلن مصرف الرافدين عن طرح الاصدارية الثانية من سندات اعمار للمواطنين وبنفس الآلية السابقة للاصدارية الأولى"، مؤكداً أن "اتاحة بيع السندات يبدأ من تاريخ 28/11/2023 ولغاية 28/12/2023 لتكون بفئتين الأولى سند فئة 500.000 دينار بفائدة سنوية 6 بالمئة تدفع كل ستة أشهر لأجل سنتين، والثاني سند فئة 1.000.000 دينار بفائدة سنوية 8 بالمئة تدفع كل ستة أشهر لأجل أربع سنوات".وأشار المصرف إلى، أن "الشخص الراغب بشراء السندات عليه أن يقدم طلبا مباشرا إلى المصرف مستصحبا معه المستمسكات التعريفية الأصولية، موضحا أنه سيتم إعطاء المشتري إيصالا من قبل المصرف مقابل ما دفعه من مبلغ لشراء السند حيث يحتفظ المشتري بهذا الإيصال إلى حين إعداد السند ويقوم المشتري بجلب الإيصال المذكور إلى المصرف لاستلام السند بعد إعداده".

وأتم، أن "تداول السندات يتم في سوق الأوراق المالية بيعا وشراء بالإضافة إلى ذلك تكون فترة تقادم السند 10 سنوات بعد الاستحقاق ومن ثم يتم تحويلها إلى وزارة المالية، لافتا إلى أن شراء وتداول السندات المطروحة (سندات إعمار) معفاة من الضرائب بحسب ما ورد بقانون الموازنة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023".

