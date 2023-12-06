انت الان تتابع خبر السوداني يجتمع بكبار قادة التشكيلات الأمنية.. تأكيد على هذا الملف والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "السوداني ترأس اجتماعاً أمنياً خاصاً لكبار القادة من التشكيلات الأمنية المختلفة".

وشدد القائد العام، خلال الاجتماع، "على وجوب حفظ الأمن والاستقرار في البلد، والتصدي لأية محاولة للعبث بهما، كونهما يمثلان ركيزة أساسية تستند إليها الخطط التنموية التي تستهدف النهوض بجميع القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الجانب الخدمي".



وأكد السوداني، بحسب البيان، على "ضرورة المحافظة على العملية الانتخابية وتطبيق القانون، وفقاً للسياقات الدستورية في محاسبة كلّ من يعرقل إجراءها، واطلع على مجريات الخطة الأمنية التي سيتمّ تطبيقها خلال الانتخابات؛ لتأمين العملية الانتخابية في بغداد والمحافظات"، مشيراً إلى "ضرورة تحديث هذه الخطة باستمرار؛ حتى تتمكن من استيعاب أي تطور أو حدث أمني مفاجئ".