اخبار العالم / اخبار العراق

الكثير من الأطفال يطاردهم شبح الموت بسبب مرض التمثيل الغذائي

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر الكثير من الأطفال يطاردهم شبح الموت بسبب مرض التمثيل الغذائي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - خمسة أيام فقط هي اقصى مدة لهؤلاء الأطفال ليبقوا على قيد الحياة في حالة عدم اعطائهم غذاءهم المخصص لهم والسبب اصابتهم بمرض التمثيل الغذائي الذي أصبح يحصد اروح الكثير من الأطفال. وقد وصلت التكاليف المادية لغذائهم الخاص إلى حد غير معقول.

ما هو مرض التمثيل الغذائي (مرض الأيض)؟ وما هي أعراضه ونتائجه؟

التفاصيل في التقرير أعلاه.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا