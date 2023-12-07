انت الان تتابع خبر عقوبات أمريكية جديدة تخص مكافحة "الجرائم الإلكترونية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الخزانة الأمريكية في بيان: "شملت العقوبات مواطنين روسيين، بما في ذلك ثلاثة مواطنين من اليمن ولبنان وسوريا، ومواطن لبناني يحمل الجنسية الروسية والسورية والتركية".

وأضافت: "تم فرض قيود على شركة روستروي الروسية، وكذلك شركات مسجلة في المملكة المتحدة واليمن ولبنان والإمارات العربية المتحدة وتركيا".



وتزعم وزارة الخزانة الأمريكية أن "الروسيين المدرجين في القائمة وهما رسلان بيريتياتكو، الذي يطلق عليه في الوثائق لقب موظف في جهاز الأمن الفيدرالي، وأندريه كورينيتس، شاركا في أنشطة قرصنة تستهدف أفرادا وكيانات قانونية في الولايات المتحدة وبريطانيا، فضلا عن شبكات حكومية أمريكية مهمة".

وفي وقت سابق، تم فرض قيود على بيريتياتكو وكورينيتس من قبل بريطانيا، وتشير الوزارة الأمريكية إلى أنه "من منطلق التضامن مع بريطانيا، اتخذت الولايات المتحدة أيضا إجراءات ضد هؤلاء الأفراد أنفسهم".

وأوضحت الوزارة أن "القيود تتضمن مصادرة وحظر ممتلكات الأشخاص الخاضعين للعقوبات في الولايات المتحدة".