انت الان تتابع خبر احصائيات منذ 1950.. خصوبة المرأة العراقية بانخفاض مستمر خلال العقد الاخير والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وتظهر البيانات الإحصائية بحسب موقع "our world data"، ان معدل الخصوبة لدى المرأة العراقية يتراجع منذ عام 2011 وحتى الان.

وتظهر الإحصائية منذ عام 1950 وحتى 2022، ان معدل الخصوبة سجل قفزات في عام 1969، حيث بلغ معدل الأطفال الذين تنجبهم المرأة الواحدة 8.7 أطفال وبدأ الانخفاض تدريجيًا.

اما القفزة الأخرى فتم تسجيلها في عام 2011 ، وبلغ معدل الخصوبة حينها 4.56 طفل لكل امرأة، ومنذ ذلك الحين يستمر معدل الخصوبة بالانخفاض حتى بلغ في عام 2022 مامعدله 4.04 طفل لكل امرأة.

وترى وزارة التخطيط العراقية، ان انخفاض معدل الخصوبة يعود للوعي الذي بدأ ينتشر بشكل متزايد لتقليل الانجاب وكذلك ارتفاع مساهمة النساء بالعمل والوظيفة والدراسة مما أدى لتقليل الانجاب.