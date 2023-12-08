انت الان تتابع خبر أول تعليق من الخارجية العراقية بشأن قصف السفارة الأمريكية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - المتحدث الرسميّ باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصَحّاف قال في بيان ورد للسومرية نيوز، "وزارة الخارجيّة تُعبّر عن رفضها، وإدانتها لما تعرّضت له سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد من إعتداءات من قبل مجاميع منفلتة، وفي هذا الصدد، نُجدّدُ حرصنا على الالتزام بحُرمة البعثات الدبلوماسيّة وضرورة عدم تعرُّض أمنها للخطر".وأضاف، "السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات وتبذل أقصى الجُهُود في مُلاحَقة المتسبِّبن لإحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، ومنع أيِّ إخلال بأمن البعثات الدبلوماسيَّة".

وتابع، "وزارة الخارجيّة تُتابِع مع السلطات الأمنيّة المسؤولة عن التحقيق، لمعرفة المُتسبِّبين بهذا الاعتداء، ونُشدد على أنّ مثل هذه الأفعال لن تُؤثّر في سير العمل الدبلوماسيّ الذي يُوليه العراق أهمّية بالغة؛ لما له من أثر في تجسير العلاقات بين بغداد ودول العالم، والحماية، والرعاية المُتبادَلة للمصالح الثنائيّة".