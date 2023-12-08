انت الان تتابع خبر مهرجان انتخابي يشل حركة السير وسط بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال مراسل السومرية، إن حركة السير على جسر الجادرية (وسط العاصمة) شبه متوقفة خصوصاً من جهة جزيرة الأعراس؛ وذلك بسبب إقامة تجمع أو مهرجان انتخابي لأحد المرشحين للانتخابات المحلية.

ويعود هذا المهرجان إلى المرشح عن تحالف السيادة محمد شعلان.



ومن المقرر أن يجري العراق انتخابات مجالس المحافظات في 18 كانون الأول الجاري.