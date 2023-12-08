انت الان تتابع خبر "رويترز" تكشف تفاصيل جديدة عن استهداف السفارة الأمريكية في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ونقلت رويترز، عن مسؤول عسكري أمريكي قوله، إن "حوالي سبع قذائف مورتر سقطت على مجمع السفارة الأمريكية في بغداد خلال هجوم في وقت مبكر من يوم الجمعة وكشف عن هجوم أكبر بكثير مما كان معروفا من قبل".

وترك المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، "الباب مفتوحا أمام احتمال إطلاق المزيد من المقذوفات على مجمع السفارة لكنها لم تسقط داخله".



وقال المسؤول إن الهجوم تسبب في أضرار طفيفة للغاية دون وقوع إصابات.