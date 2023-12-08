انت الان تتابع خبر تمس بسيادة الدولة.. العزم: نرفض استهداف البعثات الدبلوماسية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال التحالف في بيان صحفي ورد لـ الخليج 365، انه "يعبّر تحالف العزم عن رفضه للأعمال المسلحة التي تستهدف البعثات الدبلوماسية وتمس بسيادة الدولة باعتبارها إنتهاكًا للقانون العراقي والدولي والأعراف الدبلوماسية وخرقاً واضحاً لاتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961".



كما يدعم التحالف "موقف وإجراءات الحكومة العراقية لمواجهة مثل هذه الممارسات التي تشكّل إساءة للعراق وتهدد إستقراره وأمنه وتعرّض علاقاته السياسية والإقتصادية للخطر وتتسبب بتشويه سمعته الدولية".